Бостон, США, 16 января 2021, 09:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 124:97.
Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал за игру 21 очко.
У «Орландо» самым результативным стал форвард Аарон Гордон, набравший во встрече 18 очков.
Отметим, в следующем матче «Бостон» 17 января сыграет с командой «Нью-Йорк Никс», а «Орландо» в этот же день встретится с клубом «Бруклин Нетс».