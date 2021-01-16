Бостон, США, , 09:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 124:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал за игру 21 очко.

У «Орландо» самым результативным стал форвард Аарон Гордон, набравший во встрече 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 17 января сыграет с командой «Нью-Йорк Никс», а «Орландо» в этот же день встретится с клубом «Бруклин Нетс».