Флоренция, Италия, 14 января 2021, 08:18 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
На 40-й минуте полузащитник «Интера» Артуро Видаль открыл счёт, реализовав пенальти. На 57-й минуте форвард «Фиорентины» Кристиан Куаме восстановил равновесие в счёте.
Победный гол на 119-й минуте забил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
Таким образом, «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с «Миланом».
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