Оклахома-сити, США, , 11:14 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер, записавший в свой актив 24 очка.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 20 очков.

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