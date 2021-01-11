Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM «Оклахома Сити-Тандер» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко.

«Оклахома» одержали третью победу кряду. «Бруклин» потерпел второе поражение подряд.

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