Беневенто, Италия, , 10:42 — REGNUM Нападающий миланского футбольного клуба «Интер» Андреа Пинамонти может быть арендован командой «Беневенто». Об этом 9 января сообщает портал fcinter1908.

По данным источника, 21-летний футболист отнесся к предложению об аренде его «Беневенто» с большим энтузиазмом.

При этом несмотря на то, что «Беневенто» также проявляет интерес к форварду «Торино» Симоне Дзадза, а также к датскому нападающему «Пармы» Андреасу Корнелиусу и его одноклубнику — форварду Роберто Инглезе, приобретение Пинамонти является для команды приоритетом.

Отметим, в нынешнем сезоне Андреа Пинамонти сыграл в составе «Интера» только в двух матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.