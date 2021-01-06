Рим, , 19:05 — REGNUM 6 января в рамках 16-го тура итальянской Серии А сезона 2020/21 миланский «Интер» потерпел поражение от «Сампдории» со счетом 1:2. Это поражение стало для «нерадзурри» вторым в сезоне.

Забитые мячи: Антонио Кандрева (пенальти) 23 — 1:0, Бальде Кейта (Миккель Дамсгор) 38 — 2:0, Стефан де Врей (Марцело Брозович) 65 — 2:1.

MVP встречи был признан 23-летний итальянский вратарь «Сампдории» Эмиль Аудеро, отразивший шесть ударов в створ и заработавший оценку 8,37.

«Интер» с 36-ю очками упустил шанс подняться на первое место и остался на второй позиции в турнирной таблице. «Сампдория» с 20-ю очками поднялась на одиннадцатую строчку.