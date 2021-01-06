Лестер, Великобритания, , 16:05 — REGNUM Руководство «Лестера» приняло решение вернуть 23-летнего центрального защитника сборной Хорватии Филипа Бенковича из аренды в «Кардиффе» по причине недостатка игрового времени.

В текущем сезоне, выступая за «Кардифф» на правах аренды, хорват принял участие лишь в одном матче Чемпионшипа.

Соглашение Бенковича с «лисами» рассчитано до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Бенкович перешел в «Лестер» из загребского «Динамо» летом 2018-го года за 14,5 миллиона евро.