Хабаровск, , 14:24 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» нанес поражение с разгромным счетом команде из Нур-Султана «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1

В составе «Амура» голами отличились Кирилл Рассказов (10-я минута), оформивший в матче дубль чешский форвард Гинек Зогорна (18-я, в большинстве, 22-я), Александр Горшков (33-я, в большинстве) и Владимир Бутузов (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы гостей стал канадский нападающий Даррен Диц (41-я).

Отметим, этой победой «Амур» прервал свою серию из пяти подряд поражений и с 34 очками находится на 10-м месте Восточной конференции КХЛ. У «Барыса» 47 очков и восьмая строчка.