Москва, , 23:32 — REGNUM Проигрыш сборной России на молодежном чемпионате мира команде Канады с разгромным счётом спровоцировал бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 5 января в социальной сети Facebook.

«Это спорт, а не что-то иное. В спорте бывают и поражения. Нужно тренироваться и стремиться победить», — считает Руслан Ч.

Многие пользователи оказались раздосадованы проигрышем российской команды. Граждане хотели бы задать вопросы по ходу игры тренеру сборной Игорю Ларионову.

«Жаль мальчишек. Чего в этот раз не хватило, кто виноват? Хочется Ларионова услышать», — пишет Владимир К.

Некоторые комментаторы отметили, что до матча Ларионов говорил об определённом настрое команды, но после проигрыша показал зрителям совершенно иное отношение к сложившейся ситуации.

«Ларионов вообще никакой. За свои слова не отвечает. Перед матчем говорил: «Мы горим от желания взять реванш», а после матча: «Сегодня не наш день«», — написал Андрей Н.

Ряд пользователей решили проанализировать результаты игры и выяснили, что проблемы российской сборной сложились в связи с «неграмотной расстановкой хоккеистов и с их абсолютно несвязанной игрой».

«Хаос на площадке. Никакой мысли, ни впереди, ни сзади. Без шансов. Ларионов — разочаровал», — поделился Сергей С.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января сборная Канады разгромила национальную команду России в матче полуфинала МЧМ по хоккею. Итоговый счет — 5:0.