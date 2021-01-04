Москва, , 13:58 — REGNUM Имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели определили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 4 января сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим голкипером недели назван финский вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев» Юха Метсол, одержавший две победы в двух матчах на минувшей неделе, в одном из которых он составил свои ворота в неприкосновенности. В общие сложности за это время по его воротам было нанесено 54 броска, 96,3% из которых он отразил.

Лучшим нападающим стал форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров, который в трех победных матчах клуба на минувшей неделе смог набрать 8 очков (2 шайбы + 6 результативных передач).

Также лучшим защитником недели в КХЛ стал игрок ярославского «Локомотива» Денис Баранцев, отметившийся тремя результативными передачами в трех матчах своей команды за прошедшие семь дней.

В то же время, лучшим новичком недели в КХЛ стал еще один игрок нижегородского «Торпедо» — нападающий Иван Чехович, который набрал в трех матчах 4 (2 шайбы +2 результативные передачи) очка.