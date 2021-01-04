Чанчунь, Китай, , 10:17 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-востоке Китая планирует удвоить количество горнолыжных курортов к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Общее количество таких курортов в провинции, очень богатой снегом и льдом, должно достигнуть 100 к 2025 году. Провинция намерена серьезно взяться за развитие индустрии в ближайшие пять лет, создавая туристические курорты мирового уровня. Сейчас же из общее количество насчитывается 46 штук.

Однако, уже к 2022 году в регионе должно функционировать уже 60 курортов, к 2025 году — все сто, включая 30 для соревновательного катания и 70 — для массового отдыха.

К 2025 году в Китае должно быть воспитано 500 млн любителей ледового и снежного туризма, а общий объем выручки данной сферы должны превысить 1,1 трлн юаней (около $169 млрд), сообщили в Китайской академии туризма в 2020 году.