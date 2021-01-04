Бильбао, Испания, , 09:17 — REGNUM Новым главным тренером футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао (Испания) станет Марселино Гарсия Тораль. Об этом 4 января сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что 55-летний специалист подпишет с клубом соглашение сроком на один сезон с возможностью его продления по окончании этого срока.

При этом 3 января руководство «Атлетика» расторгло досрочно контракт с Гаиской Гаритано, который был главным наставником команды с 2018 года.

Отметим, за время своей профессиональной карьеры тренером Марселино работал с такими командами, как «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и др. При этом в бытность главным наставником «Валенсии» в сезоне 2018/19 выиграл с клубом Кубок Испании.