Хьюстон, США, , 09:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой хозяев со счетом 122:119.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который немного не добрал до дабл-дабла, набрав 33 очка и сделав 8 подборов.

У «Сакраменто» самым результативным стал легкий форвард Харрисон Барнс, набравший в матче 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Хьюстон» 3 января снова сыграет с «Сакраменто».