Москва, , 12:12 — REGNUM Матч группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года с участием сборных России и Швеции прошел, как финальный матч турнира. Такое мнение 31 декабря высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Валидольная игра, валидольные последние минуты. Хочу сказать, что так играются финальные матчи, — это борьба до конца между двумя достойными командами», — приводит его слова ТАСС.

Также Третьяк заявил, что ему несмотря на то, что шведы забили гол сборной России за минуту до конца — «рикошет такой дурацкий получился» ‑ и этим смогли перевести встречу в овертайм, российская национальная команда удачно использовала полученное большинство и выиграла.

«Сегодня было видно, что у нас играла команда: грамотно, без особых ошибок, на высоких скоростях», — добавил он.

Отметим, в матче четверть финала сборная России встретится со сборной Германии изи Словакии.

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