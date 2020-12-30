Глазго, Великобритания, , 17:39 — REGNUM 30 декабря в Глазго на стадионе «Селтик Парк» в рамках 21-го тура Премьершипа 2020/21 «Селтик» примет «Данди Юнайтед». Главным арбитром матча назначен Уильям Коллам.

Стартовые составы команд:

«Селтик»: Баркас, Жульен, Фримпонг, Айер, Лаксальт, Соро, Тернбулл, Кристи, Макгрегор, Гриффитс, Эдуар.

«Данди Юнайтед»: Сигрист, Смит, Коннолли, Рейнолдс, Эдвард, Робсон, МакНалти, Кларк, Харкс, Шенкленд.

На данный момент «Селтик», набрав 40 очков после 17-ти туров, идет на второй позиции в турнирной таблице. «Данди Юнайтед» с 25-ю очками расположился на пятой строчке.