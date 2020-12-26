Эдмонтон, Канада, , 11:35 — REGNUM Сборная России по хоккею обыграла американскую национальную команду в первом матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, проходящем в Эдмонтоне (Канада), за счет русского характера. Об этом 26 декабря заявил глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга», — приводит его слова ТАСС.

Также Ротенберг отметил, что чемпионат начался для российской сборной со сложного соперника и так как на прошлом МЧМ сборная России уступила США, победа над американцами была шагом вперед и очень важной.

«Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. В следующем матче будем еще лучше», — добавил глава штаба национальной сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молодежная сборная России по хоккею переиграла команду США в первом матче МЧМ в Эдмонтоне со счетом 5:3.