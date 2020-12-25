Москва, , 17:21 — REGNUM Десять спортивных объектов планируется построить в Москве в течение 2021 года по программе «Спорт Москвы». Об этом 25 декабря сообщает официальный сайт Стройкомплекса столицы.

По информации руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова, за счёт городского бюджета в Москве до 2023 года планируется построить 30 спортивных объектов, десять из которых собираются ввести в эксплуатацию в 2021 году.

В частности, должно завершиться строительство центров самбо и бокса на территории «Олимпийского». Также продолжится развитие спортивного кластера в комплексе «Воробьёвы горы».