Анкара, , 18:10 — REGNUM 24 декабря на стадионе «Кадир Хас» в рамках 14-го тура турецкой Суперлиги 2020/21 «Коньяспор» одержал волевую победу над «Кайсериспором» со счетом 2:1.

Забитые мячи: Педро Энрике (пенальти) 45 — 1:0, Угур Демирок (пенальти) 89 — 1:1, Марко Евтович (Жильерм Ситя) 90 — 1:2.

Статистика матча («Кайсериспор» / «Коньяспор»)

Удары 9/8

Удары в створ 4/3

Владение 39%/61%

Нарушения 12/11

Угловые 6/1

Одержав пятую победу в сезоне и набрав 18 очков, «Коньяспор» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Кайсериспор» с 10-ю очками расположился на 19-й позиции.