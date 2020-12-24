Анкара, 24 декабря 2020, 18:10 — REGNUM 24 декабря на стадионе «Кадир Хас» в рамках 14-го тура турецкой Суперлиги 2020/21 «Коньяспор» одержал волевую победу над «Кайсериспором» со счетом 2:1.
Забитые мячи: Педро Энрике (пенальти) 45 — 1:0, Угур Демирок (пенальти) 89 — 1:1, Марко Евтович (Жильерм Ситя) 90 — 1:2.
Статистика матча («Кайсериспор» / «Коньяспор»)
Удары 9/8
Удары в створ 4/3
Владение 39%/61%
Нарушения 12/11
Угловые 6/1
Одержав пятую победу в сезоне и набрав 18 очков, «Коньяспор» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Кайсериспор» с 10-ю очками расположился на 19-й позиции.