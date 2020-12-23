Орландо, США, , 11:14 — REGNUM Мексиканский «Тигрес» одержал победу над американским «Лос-Анджелесом» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На гол игрока «Лос-Анджелеса» Диего Росси (61) «Тигрес» ответил мячами Уго Айялы (72) и Андре-Пьера Жиньяка (84).

За последние пять лет «Тигрес» в четвёртый раз сыграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Но мексиканский клуб впервые в своей истории смог стать победителем турнира.

КОНКАКАФ — конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.