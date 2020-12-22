Мюнхен, Германия, , 21:55 — REGNUM Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Согласно данным портала AS, с игроком и его агентом контактировали представители «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Также сообщается, что за переход футболиста поборется мадридский «Реал».

Футболист находится в трансферном шорт-листе «Челси», «ПСЖ» и «Барселоны», но именно вышеприведенные клубы проявляют к австрийцу особенный интерес. Источник подмечает, что «МЮ» имеет наибольшие шансы подписать контракт с футболистом, так как ранее Дайо Упамекано решил остаться в «РБ Лейпциг», продлив соглашение.

Текущее соглашение Алабы и «Баварии» рассчитано до конца текущего сезона.