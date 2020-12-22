Эльче, Испания, , 18:47 — REGNUM 22 декабря в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» «Эльче» и «Осасуна» встретятся в рамках 15-го тура испанской Примеры 2020/21.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес.

Стартовые составы команд:

«Эльче»: Эдгар, Миньо, Верду, Кальво, Барраган, Марконе, Фидель, Ригони, Бойе, Моренте, Хосан.

«Осасуна»: Мартинес, Гарсия, Субирия, Крус, Ронкалья, Брашанац, Торрес, Гарсия, Перес, Монкайола, Кальери.

На данный момент «Эльче» с 14-ю очками идет на 16-й позиции. «Осасуна» с 11-ю баллами расположилась на последней строчке.