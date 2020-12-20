Рим, , 10:55 — REGNUM Бывший полузащитник футбольного клуба «Милан» и сборной Италии Андреа Бертолаччи может перейти в чемпионат Турции. Об этом 20 декабря сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 29-летний футболист может в скором времени стать игроком команды из Стамбула «Карагюмрюк», при этом контракт хавбека будет рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, в минувшем сезоне Андреа Бертолаччи, в данный момент пребывающий в статусе свободного агента, играл за команду «Сампдория» из Генуи, проведя в итальянской Серии А 12 матчей и не отметившись в них никакими результативными действиями. Также с 2015 по 2019 год играл за «Милан» и провел пять игр за национальную сборную Италии.