Киншаса, , 09:29 — REGNUM Конголезский боксер Илунга Макабу одержал верх техническим нокаутом над представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой в бою, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжелом весе, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Киншасе. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дуродола вначале поединка выглядел предпочтительнее и вел бой агрессивно, однако к шестому раунду начал сдавать, и этим незамедлительно воспользовался Макабу, который потряс своего оппонента несколькими точными ударами.

Затем, в седьмом раунде, нигериец попытался прибавить, однако чемпион мира снова потряс его мощным левым боковым ударом и следующим ударом отправил соперника на пол ринга. После этого рефери засчитал Дуродоле, который не смог подняться, поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 28-я (25 — нокаутом) победа в активе Илунги Макабу при двух поражениях. Для Оланреваджу Дуродолы это восьмое поражение при 34 (31 — нокаутом) победах.