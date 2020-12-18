Москва, , 22:03 — REGNUM Александр Кокорин мог перейти в итальянскую «Фиорентину».

Согласно информации портала Sport24, «Фиорентина» обращалась к «красно-белым» в целях перехода Александра Кокорина в итальянский клуб, однако «Спартак» запросил 15 миллионов евро за трансфер, что не устроило представителей команды из Флоренции.

Информация об интересе «Фиорентины» к Кокорину появилась в сентябре. Есть вероятность, что итальянский клуб может арендовать форварда зимой.

В текущем сезоне Александр Кокорин забил два мяча в 8 матчах чемпионата.