Монтевидео, , 08:45 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» одержал победу над уругвайским «Насьоналем» в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Ривер Плейта» хет-трик оформил нападающий Рафаэль Борре. Ещё по голу забили полузащитники Хорхе Карраскаль, Николас де ла Крус и Бруно Сукулини.

«Насьональ» с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления вратаря Серхио Рочета. Тем не менее команда смогла забить два гола, отличились защитник Айртон Коуго и хавбек Сантьяго Молина.

В первом матче «Ривер Плейт» победил со счётом 2:0. Таким образом, аргентинский клуб вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в котором сыграет с бразильским «Палмейрасом».

Читайте также: Гол экс-игрока «Спартака» принёс «Расингу» победу в Кубке Либертадорес