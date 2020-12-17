Сантус, Бразилия, , 11:08 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Сантос» одержал победу над бразильским «Гремио» в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Сантоса» голы забили оформивший дубль Кайю (1, 54), а также Мариньо (16) и Лаэрсиу (83).

Первый матч команд завершился вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Сантос» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в котором сыграет с победителем аргентинской пары «Расинг» — «Бока Хуниорс».

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