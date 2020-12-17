Кёльн, Германия, , 10:02 — REGNUM «Байер» одержал победу над «Кёльном» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Байера» голы забили защитник Митчелл-Элия Вайзер (8), нападающие Мусса Диаби (10), Патрик Шик (54) и полузащитник Флориан Вирц (59).

На сегодняшний день «Байер» занимает первое место в чемпионате Германии, в активе команды 28 очков. «Кёльн» идёт на 15-м месте с 10 очками.

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