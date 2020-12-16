Валенсия, Испания, , 23:57 — REGNUM «Валенсия» добилась победы над «Террасой» в рамках первого раунда Кубка Испании. Встреча закончилась со счетом 4:2, для выявления победителя потребовались два дополнительных тайма по 15 минут.

В составе победителей голами отличились Карлос Солер, Юнус Мусах и Гонсалу Гедеш, записавший на свой счет два мяча.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе с первых минут. На 71-й минуте россиянин был заменен на Гонсалу Гедеша.