Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун отличился голом в ворота «Спартака» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. На данный момент счет в матче равный — 1:1, первый тайм.

Этот гол стал 11-м для иранского форварда в текущем розыгрыше чемпионата. Он возглавил список бомбардиров.

Вторым в списке идет также нападающий «Зенита» Артем Дзюба, он забил 10 голов. Далее идут игроки московского «Спартака» Эсекиэль Понсе и Иордан Ларссон, забившие по 8 мячей.