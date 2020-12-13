Москва, , 21:52 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» в выездном матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 13 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Илья Шкурин и Никола Влашич (пенальти). У гостей мячи забили Андрей Егорычев и Игорь Калинин.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Футболисты «Урала», в активе которых 20 баллов, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря футболисты «Тамбова» на своем поле уступили казанскому «Рубину» в матче восемнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 0:1.

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