Колумбус, США, , 08:35 — REGNUM Футбольный клуб «Коламбус Крю» уверенно обыграл команду «Сиэтл Саундерс» в матче финала плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на домашнем поле «Коламбуса» в присутствии 1500 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль аргентинский полузащитник Лукас Селараян (25-я и 82-я минуты) и гаитянский хавбек Деррик Этьенн (31-я).

Отметим, это второй чемпионский титул в активе «Коламбуса», который уже становился победителем в плей-офф MLS в 2008 году.