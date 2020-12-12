Москва, , 12:26 — REGNUM С окончательным составом команды определился тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира 2021 года для игроков не старше 20 лет, проведение которого намечено на период с 26 декабря 2020 по 5 января 2021 в Эдмонтоне (Канада). Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В окончательный список вошли 25 игроков:

Голкиперы: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань) и Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев («Ак Барс», Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва) и Семён Чистяков («Авангард», Омск).

Форварды: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Также указывается, что молодежная сборная России по хоккею прибудет в Эдмонтон 13 декабря и после прохождения карантина и повторных тестов на коронавирус проведет заключительный этап своей подготовки.

Отметим, сборная России будет играть в одной группе с командами Австрии, Чехии Швеции и США.