Лас-Вегас, США, , 11:54 — REGNUM Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), нигерийским бойцом смешанного стиля (ММА) Исраэлем Адесаньей, и представителем США Джоном Джонсом является наиболее желанным в 2021 году. Об этом 12 декабря заявил президент UFC Дэйна Уайт.

«Поединок, который мне бы хотелось увидеть больше всего в 2021 году? Как любитель ММА, я не могу не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса», — заявил Уайт.

При этом он отметил, что у него нет уверенности в том, что данный бой состоится, так как Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья в полутяжелый

«Посмотрим, что получится», — добавил глава UFC.

Отметим, в настоящее время в активе ни разу не побежденного 31-летнего Исраэля Адесаньи 20 побед (15 — досрочно). У Джона Джонса 26 побед (16 — досрочно) и одно поражение.