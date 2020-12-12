Дортмунд, Германия, , 10:22 — REGNUM Бывший полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Кевин Гросскройц может перейти в одну из польских команд. Об этом 12 декабря сообщает Rievesport.

Уточняется, что 32-летний футболист может перейти в клуб из Кракова «Висла», в котором выступает 34-летний Якуб Блащиковский, с которым Гросскройц играл в составе «Боруссии».

При этом последней командой, в которой играет с лета 2018 года полузащитник, является «Юрдингер» из третьей Бундеслиги.

Отметим, Кевин Гросскройц за свою игровую карьеру провёл 489 матчей, в которых отметился 75 забитыми мячами и 55 результативными передачами. Он является чемпионом мира в составе сборной Германии 2014 года и двукратным победителем Бундеслиги в составе «Боруссии».