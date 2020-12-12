Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» уверенно переиграл команду «Чикаго Буллз» в предсезонном матче НБА. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра закончилась со счетом 125:104 в пользу «Хьюстона».

Наиболее результативным игроком матча стал бразильский форвард «Хьюстона» Бруно Кабокло, который набрал 17 очков. Ещё 13 очков на счету его коллеги по клубу — разыгрывающего Джона Уолла.

У «Чикаго» самым результативным стал разыгрывающий Коби Уайт, на счету которого 15 очко во встрече.

Отметим, при этом в игре не принимал участия лидер «Хьюстона» — разыгрывающий Джеймс Харден.