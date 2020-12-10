Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Динамо» пройдёт при пустых трибунах. Об этом 10 декабря сообщается на сайте «Зенита».

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на матче смогут присутствовать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт 12 декабря на стадионе «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.