Валенсия, Испания, , 10:58 — REGNUM Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом 9 декабря сообщает AS.

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Отмечается, что Черышев может начать подготовку в основной группе к матчу 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Матч состоится 12 декабря в Валенсии.

Ранее сообщалось, что 27 ноября тест Черышева на коронавирус дал положительный результат. В результате он пропустил два матча — против «Атлетико» (0:1) и «Эйбара» (0:0).

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