Рим, , 23:07 — REGNUM Римский «Лацио» принял на своем поле «Брюгге» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» и завершилась с ничейным счетом — 2:2.

Счет встречи на 12-й минуте открыл форвард «Лацио» Хоакин Корреа. Спустя три минуты хавбек «Брюгге» Руд Вормер вернул равенство на табло. В середине первого тайма одиннадцатиметровый удар в ворота бельгийской команды реализовал Чиро Иммобиле.

Ближе к концу второго тайма полузащитник Ханс Ванакен отличился с передачи Руда Вормера и установил ничейный счет.

Таким образом, «Лацио» квалифицировалось в стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Брюгге» продолжат евросезон в 1/16 финала Лиги Европы.