Москва, , 20:49 — REGNUM Новоиспеченный голкипер московского «Динамо» Эмиль Гарипов поделился впечатлениями от первой тренировки в новом коллективе.

Напомним, что ранее голкипер был обменян из «Авангарда».

«Здорово себя чувствую. Рад, что оказался в таком клубе, как «Динамо». Многих ребят знаю, со многими пообщался, познакомился с теми, с кем не был знаком. Хороший коллектив, семейный. Очень рад, что оказался в таком клубе», — рассказал Гарипов пресс-службе московского клуба.

В этом сезоне Гарипов провел 14 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате, в которых пропустил 28 шайб, отыграв при этом 3 матча на «ноль».