Хабаровск, , 11:10 — REGNUM В Хабаровском крае побывала спортивная делегация — чемпионы Олимпийских игр и заслуженные мастера спорта. Именитые спортсмены посетили спортивные тренировки, встретились с тренерским составом, а также передали детским организациям спортоборудование и инвентарь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Олимпийские чемпионы лично вручили спортивные подарки детским секциям Бикинского, Вяземского и района им. Лазо. Передача спортинвентаря Аяно-Майскому и Тугуро-Чумиканскому районам состоится позже.

«Наша миссия — поддерживать массовый детский спорт в сёлах. Лучшая для нас благодарность — это счастливые глаза юных спортсменов, возможно, будущих олимпийских чемпионов», — рассказала олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионатов мира, победитель розыгрыша Кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР Людмила Жигилий.

Всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» — уникальный проект, объединивший известных спортсменов. Ежегодно делегация олимпийцев посещает регионы страны, заезжая в самые отдалённые сёла и посёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккеисты детской команды спортивного клуба «Трансбункер» из Ванино хабаровского края завоевали в Сочи на финальных Всероссийских соревнованиях Клуба «Золотая шайба» им. Тарасова Кубок России.