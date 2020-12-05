Краснодар, , 22:02 — REGNUM Волгоградский «Ротор» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Краснодару». Встреча, завершившаяся со счётом 0:5, прошла 5 декабря на стадионе «Краснодар».

В составе победителей голевыми действиями отметились Ари (дубль), Виктор Классон (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Ротора», в активе которых восемь баллов, находятся на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря екатеринбургский «Урал» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:5.

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