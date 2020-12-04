Минск, , 14:57 — REGNUM Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом 4 декабря она написала на своей странице в Instagram.

«Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, к сожалению, не в мою пользу», — написала Арзамасова.

По её словам, в составе БАДа не всегда указываются все содержащиеся в нем вещества, что «не снимает ответственности, но заставляет задуматься».

Она отметила, что её команда провела большую работу по сбору доказательств, но для экспертов Athletic Integrity Unit они оказались не убедительными.

Арзамасова является чемпионкой мира (2015) и чемпионкой Европы (2014) в беге на 800 метров.