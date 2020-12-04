Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Финальные матчи чемпионата Европы по футболу в 2023 году пройдут в Румынии и Грузии, а финал — на новом стадионе в Батуми. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ) на сайте организации.

«Хочу отметить, что финальный матч чемпионата состоится в Грузии. Необычный новый стадион в Батуми представит нашу страну на международной арене», — прокомментировал новость глава ФФГ Леван Кобиашвили.

Он добавил, что сборная Грузии автоматически попадает на турнир в 2023 году, что будет способствовать популяризации футбола в стране.

Стоит отметить, что в финальных матчах ЧЕ-2023 примут участие 16 команд. Стартует турнир в Румынии. Сборная от этой страны, согласно правилам УЕФА, также автоматически попадет на чемпионат.

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