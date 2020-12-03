Москва, , 21:57 — REGNUM Московское ЦСКА приняло на своем льду минское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счета 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе на свой счет записали Кирилл Воронин, Степан Фальковский, Шейн Принц и Брэндон Козун. Отметим, что последние двое отличились также по голевой передаче.

ЦСКА смог забросить две шайбы в ворота соперника. Голы забросили Артем Блажиевский и Максим Шалунов.

ЦСКА, несмотря на поражение, сохранило за собой первое место Западной конференции, они набрали 53 очка. Минское «Динамо» смогло подняться на четвёртую строчку, в их активе 41 очко.