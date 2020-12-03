Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение команды от магнитогорского «Металлурга» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Необязательные ошибки привели к голам в наши ворота. Если говорить о дебюте Стремвалля, он довольно много играл за «Сочи». Посмотрели на него на тренировках, увидели хорошее движение и самоотдачу», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.

«Армейцы с берегов Невы» уступили во втором матче подряд. Ранее они потерпели поражение от «Йокерита». Матч также закончился со счетом 2:1.