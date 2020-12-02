Берн, , 20:58 — REGNUM 35-летний французский защитник Гаэль Клиши, в прошлом защитник основного состава «Арсенала» и «Манчестера Сити», продолжит карьеру в Швейцарии. Он подписал контракт на 18 месяцев с «Серветтом». Игрок выбрал 3-й номер.

Трансфер осуществил бывший сокомандник Клиши по «Арсеналу» Филипп Сендерос, сейчас он работает в «Серветте» в качестве спортивного директора.

В прошлом сезоне Клиши защищал цвета турецкого «Истанбула». В их составе он провел 31 матч и набрал 10 (2+8) очков по системе «гол+пас».