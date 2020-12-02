Мадрид, , 08:23 — REGNUM Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. «Баварии» удалось сравнять счёт на 86-й минуте, когда форвард Томас Мюллер реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает второе место в группе А, в активе команды шесть очков. «Бавария» с 13 очками идёт на первом месте.