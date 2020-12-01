Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Весной в Швеции были приостановлены занятия и командные игры практически по всем видам спорта. Тогда проведению тренировок и матчей помешала пандемия коронавирусной инфекции. Однако несмотря на то, что Швеция снова сталкивается с ситуаций широко распространения коронавируса во всем обществе, спортивные матчи на уровне профессиональных продолжаются, а министр культуры и спорта Швеции Аманда Линд считает это обычным порядком вещей. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Я думаю, что есть смысл в том, что занятия спортом как для самых маленьких детей, так и для профессиональных команд, все еще могут продолжаться», — заявила министр.

Распространение коронавируса в Швеции в последние недели повлекло за собой существенные ограничения для некоторых граждан, но не для любителей спорта и профессиональных игроков, принимающих участие в командных матчах.

«Я думаю, что важно, и было важным на протяжении всей пандемии, чтобы занятия спортом продолжались как можно дольше», — отметила Линд.

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