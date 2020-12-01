Новосибирск, , 06:53 — REGNUM В Новосибирской области запланированы первые по масштабам в России и двенадцатые по счету для региона соревнования по зимним видам парусного спорта «Кубок Сибири». Об этом сообщает областной туристический портал.

Отметим, что ежегодно на этих соревнованиях более 150 российских спортсменов борются за звание лучших.

«В 2020 году соревнования будут проходить с 3 по 7 декабря на акватории Новосибирского водохранилища в районе Яхт-Клуба Маяк», — уточняется в сообщении.

В текущем году специально для неопытных сноукайтеров организуют отдельный любительский зачёт. Организаторы подготовили также специальную детскую дистанцию.