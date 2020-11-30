Лестер, Великобритания, , 23:17 — REGNUM «Фулхэм» одержал победу над лондонским «Лестер Сити» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Фулхэма» голы забили нападающие Адемола Лукман (30) и Иван Кавалейру (38), реализовавший пенальти. У «Лестера» отличился хавбек Харви Барнс (86).

На сегодняшний день «Фулхэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии, в активе команды семь очков после 10 туров. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 18 очками.

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